Meksika'da bara silahlı saldırı: 15 ölü

Meksika'da bara silahlı saldırı: 15 ölü10 Mart 2019 Pazar 10:49
MEKSİKO (AA) - Meksika'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü.
Yerel basında, Guanajuato eyalet yönetimi yetkilisi Sophia Huett Lopez'in açıklamasına dayandırılan haberlerde, Salamanca kentinde La Playa isimli gece kulübünde düzenlenen saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Guanajuato emniyet yetkilileri ve savcılığı konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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