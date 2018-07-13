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Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü

Yeni açılan bir alışveriş merkezi, toprak kayması sebebiyle kısmen çöktü.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:08
Meksika'da AVM'nin çatısı çöktü

Binada bir problem olduğunu anlayan görevliler alışveriş merkezini boşalttı. Binadan tahliye edilenler cep telefonlarının kameraları ile çökme anını kaydetti.

Binanın boşaltılması ve çevrede alınan güvenlik tedbirleri sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alışveriş merkezinin geçen Mart ayında açıldığı, bazı bölümlerinde ise inşaatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:08
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