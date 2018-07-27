Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi

Meksika'da bazı bölgelerde hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye ulaşmasının ardından olağanüstü hal ilan edildi.

Meksika Ulusal Acil Durum Dairesi'nin başkanı Luis Felipe Puente "Ülkenin büyük kısmında görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle İçişleri Bakanlığı 24 eyalette olağanüstü hal ilan etti" dedi.

Puente aşırı sıcakalrdan en fazla etkilenen eyaletlerin insanlara sağlık ve gıda yardımı için ulusal acil durum fonundan yararlanabileceğini de kaydetti.

İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ HAL

Bu Meksika'nın aşırı sıcaklar nedeniyle bu yaz ilan ettiği 2. olağanüstü hal. Haziran başında da ülkenin 31 eyaletinin 22'sinde aşırı sıcaklar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.