0553 313 94 23

Meksika'da alışveriş merkezi yıkıldı! Çok sayıda ölü ve kayıp

Meksika'da inşaatı devam eden bir alışveriş merkezi büyük bir gürültüyle çöktü.

12 Ekim 2018 Cuma 09:50
Meksika'da alışveriş merkezi yıkıldı! Çok sayıda ölü ve kayıp

Orta Amerika ülkesi Meksika'nın Monterrey şehrinde bir alışveriş merkeziinşaatı yıkıldı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, en az yedi işçinin öldüğünü bildiriyor.

Kurtarma ekipleri, üç katlı alışveriş merkezinin enkazında kaybolan dokuz işçiyi arıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 150 personel katılıyor.

İşçilerin yakınları olayı duyunca inşaat alanına koştu, enkazdan alınan kara haberler gözyaşlarıyla karşılandı.

Yerel yetkili Genaro Garcia, 15 işçinin de yaralandığı bilgisini verdi.

Alışveriş merkezi inşaatının gerekli izin ve ruhsatlarının olmadığı ortaya çıktı.

Monterrey şehri, ülkenin kuzeyindeki endüstri eyaleti Nuevo Leon'da yer alıyor.

Meksika'da başkent Mexico City yakınlarında yeni açılan bir alışveriş merkezi de, Temmuz ayında çökmüştü.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:50
  1. Meksika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
    1. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
    2. İçişleri'nden taksiciler için genel..
    3. İTO’dan belge hizmetlerinde indirim
    4. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    5. Cihaza bağımlı olan kronik hastalara..
    6. İstanbul Silivri sahili sular altında..
    7. Wabco’dan 100 milyonluk yatırım
    8. 2018 KPSS önlisans Genel Yetenek-Genel..
    9. Vodafone 5 yılda 25 milyon $’lık fon..
    10. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    11. DS TECHEETAH atölye açılışı ve yeni..
    12. Pegasus gençleri yarınlara uçuracak
    13. İlk günkü keyifle yola devam
    14. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi..
    15. THY, Yeni Havalimanı’ndan ilk uçuşunu..
    16. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    17. Muharrem ayının bereketi Ümraniye’de..
    18. KPSS önlisans sınavı ne zaman?
    19. Eroğlu Holding’te indirim kampanyası..
    20. Cihaza bağımlı hastalara elektrik..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama