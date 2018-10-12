Meksika'da alışveriş merkezi yıkıldı! Çok sayıda ölü ve kayıp
Meksika'da inşaatı devam eden bir alışveriş merkezi büyük bir gürültüyle çöktü.12 Ekim 2018 Cuma 09:50
Orta Amerika ülkesi Meksika'nın Monterrey şehrinde bir alışveriş merkeziinşaatı yıkıldı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, en az yedi işçinin öldüğünü bildiriyor.
Kurtarma ekipleri, üç katlı alışveriş merkezinin enkazında kaybolan dokuz işçiyi arıyor. Arama kurtarma çalışmalarına 150 personel katılıyor.
İşçilerin yakınları olayı duyunca inşaat alanına koştu, enkazdan alınan kara haberler gözyaşlarıyla karşılandı.
Yerel yetkili Genaro Garcia, 15 işçinin de yaralandığı bilgisini verdi.
Alışveriş merkezi inşaatının gerekli izin ve ruhsatlarının olmadığı ortaya çıktı.
Monterrey şehri, ülkenin kuzeyindeki endüstri eyaleti Nuevo Leon'da yer alıyor.
Meksika'da başkent Mexico City yakınlarında yeni açılan bir alışveriş merkezi de, Temmuz ayında çökmüştü.
YORUM YAZ