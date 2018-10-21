Meksika'da alarm verildi! Hafta ortasında vuracak
Pasifik kıyılarına "Willa" ismi verilen kasırganın yaklaştığı duyuruldu.21 Ekim 2018 Pazar 19:26
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika'nın Colima eyaletinin Manzanillo kentinin güneyine yaklaşan Willa kasırgasının saatteki hızının 140 kilometreyi geçtiğini bildirdi.
Merkez, pazartesi sabahı etkisini artırması beklenen kasırganın kategorisinin 4 olacağı tahmininde bulundu.
Willa'nın hafta ortalarında Puerto Vallarta ve Mazatlan arasındaki bölgeyi vurması bekleniyor.
YORUM YAZ