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Meksika'da akaryakıt hırsızlığıyla mücadele

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador:- "(Rafineri yakınında bulunan patlayıcılar ve tehdit mesajı ile ilgili) Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız"

01 Şubat 2019 Cuma 21:18
Meksika'da akaryakıt hırsızlığıyla mücadele

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guanajuato eyaletindeki bir rafinerinin yakınında dün bulunan patlayıcılar ve tehdit mesajına ilişkin, "Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız." dedi.

Obrador'un ülkedeki boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığına karşı başlattığı mücadele devam ederken, yetkililer dün Salamanca şehrindeki bir rafinerinin önüne park edilmiş kamyonetin içinde patlayıcılar ile biraz ilerisine bırakılmış tehdit içerikli bir mesaj bulunduğunu bildirdi.

Bir ordu sözcüsü, gece geç saatlerde askerlerin patlayıcıları güvenli şekilde imha ettiğini belirtti. Obrador sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, rafinerinin önünde bulunan patlayıcılar ile yakınında bulunan tehdit mesajının gözünü korkutamayacağını dile getirdi.

Lopez Obrador, "Hiçbir provokasyona gelmeyeceğiz. Herhangi bir tehdit eylemini dikkate almayacağız. Adalet için mücadele eden birinin korkacak hiçbir şeyi yoktur." dedi.

Guanajuato'daki bir yakıt hırsızlığı çetesinin liderinden gönderildiği ileri sürülen ve rafineriden biraz uzakta asılı bulunan brandaya yazılı mesajda, Lopez Obrador'un tehdit edildiği ve bunun bulunan patlayıcılarla ilişkili göründüğü kaydedildi.

Patlayıcıların gerçek olduğu ancak bir tehlike arz etmediği bildirildi.

Akaryakıt hırsızlığıyla mücadele kapsamında askerler, ülke genelindeki boru hatları yakınlarında devriye geziyor.

Hükümet tarafından geçen ay yapılan açıklamada, 2018'de petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı musluk tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo eyaletinde bulunduğu belirtilmişti.

Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmış, akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ile akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:18
  1. akaryakıt
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  3. Guanajuato

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