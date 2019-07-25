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Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

Meksika İnsan Hakları Komisyonu, Guerrero eyaletinde 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili soruşturmada yer alan 200'den fazla polis ve savcılık yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:55
Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika'da İnsan Hakları Komisyonu, Guerrero eyaletinde 2014 yılında 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmalara katılan 200'den fazla polis memuru, savcılık yetkilisi ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Komisyon, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilere işkence yaptıkları ya da kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle 119 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hatalı soruşturmalar yaptığı iddia edilen 116 savcı, polis ya da yetkili hakkında da suç duyurusunda bulunan komisyon ayrıca yetkili makamlardan çoğu vakada adı geçen ilgililere disiplin cezası verilmesini talep etti.

Savcılar, suçlamalarla ilgili herhangi bir ceza davası açılıp açılmayacağına karar verecek.

Son haftalarda, sorgulama sırasında başına plastik torba geçirilmiş bir şüphelinin görüntülerine yer verilen bir video ortaya çıkmıştı.

Diğer yandan İnsan Hakları Komisyonu, şüphelilerin yasa dışı şekilde tutulduğunu ve avukatla görüşmelerine izin verilmediğini, delillerin yanlış kaydedildiğini veya kaydedilmediğini ve soruşturmayı yürütenlerin yetkilerini aştığını savunuyor.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

- Lopez Obrador, hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı

Meksika'da federal mahkeme, geçen yıl haziran ayında, hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, geçen ay 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başlamıştı.

Meksika, Guerrero eyaletinde 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile nisan ayında anlaşma imzalamıştı.

Komiserlik, geçen yıl mart ayında da öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün sorgu sırasında işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu. Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:55
  1. 2014 yılında kaybolan öğrenciler
  2. Meksika

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