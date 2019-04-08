Meksika'da 2014 yılında kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika, Guerrero eyaletinde 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMİHYK) ile anlaşma imzaladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, imza töreninde yaptığı konuşmasında, 2014 yılında Ayotzinapa bölgesindeki öğretmen okulundan kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından zorla araçlara bindirilen ve sonrasında kendilerinden haber alınamayan 43 öğrencinin akıbetini belirlemek üzere, Meksika hükümeti tarafından yürütülen çalışmalara BMİHYK'nın rehberlik ve teknik destek sağlayacağını aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin konuya ilişkin çalışmalarını övgüyle anlatan Bachelet, bu sürecin ülkedeki adalet sisteminde derin değişiklikler yapmak için bir fırsat olacağı değerlendirmesinde bulundu.



Bachelet, ofisinin, konuya ilişkin soruşturmalarda ilerlemeye katkı sağlamakta tereddüt etmeyecek bir müttefik olacağını kaydetti.



Meksika'da federal mahkeme, geçen haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.



Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) uzmanlar, geçen ay 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başlamıştı.



- İşkence iddiaları



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.



Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.



Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

IACHR tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.



Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.