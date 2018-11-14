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Meksika'da 12 yılda yüz binlerce bin kişi cinayete kurban gitti

Meksika'da son 12 yılda 250 bin kişi cinayete kurban gittiği, 37 binden fazla kişinin kaybolduğu öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:44
Meksika'da 12 yılda yüz binlerce bin kişi cinayete kurban gitti

"The Wall Street Journal" gazetesinin haberine göre, Meksika'da 2006'dan bu yana işlenen cinayet ve uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarda 250 bin kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 150 bini uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Aynı dönemde kaybolan 37 bin 400 kişiden ise halen haber alınamıyor, bu kişilerin öldüğü tahmin ediliyor.

Veriler, Meksika'da her geçen yıl ölüm sayısının arttığını ortaya koydu. Bu yıl cinayetler ise geçen yıla göre yüzde 18 arttı. 2015'te 3 bin 400 olan kayıp sayısı ise geçen yıl 5 bin 500'e ulaştı.

Ülkede son dönemde bulunan toplu mezarlar da dikkati çekiyor. Eylülde aralarında bebeklerin de olduğu 174 ceset toprak altından çıkarılmıştı.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:44
  1. meksika

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