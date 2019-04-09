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Seçim 2019 Sayfası

Meksika, Venezuela'da arabuluculuk isteğini yineledi

09 Nisan 2019 Salı 06:30
Meksika, Venezuela'da arabuluculuk isteğini yineledi

CARACAS (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin Venezuela'daki siyasi krizde arabuluculuk için hazır olduğunu yineledi.

Venezuela basınındaki haberlere göre, Lopez Obrador, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, muhalefetle diyalog için kolaylaştırıcı olması isteğine, ülkesinin arabuluculuğa hazır olduğunu yineleyerek cevap verdi.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan Lopez Obrador, "Biz müzakere olması için yardım etmeye hazırız. (Venezuela’da) Barışçıl bir çözüme ulaşılması için Meksika’nın kapıları açık." ifadelerini kullandı.

Arabuluculuğun ülkesinin dış politikasında bir gelenek olduğunu belirten Obrador, bu durumun devam edeceğini vurguladı. Obrador, Meksikalı diplomatların bu hususta yardımcı olabileceklerini söyledi.

Andres Manuel Lopez Obrador, ayrıca ülkesinin başka ülkelerin içişleri karışmayacağının ve çatışmaların çözümlerini barışçıl yöntemlerde arayacağının altını çizdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, cumartesi günü başkent Caracas’ta düzenlenen mitingde konuşmuş ve tüm muhaliflerle diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemişti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 06:30
  1. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
  2. Venezuela Devlet BaşkanıNicolas Maduro

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