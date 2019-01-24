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Meksika ve Bolivya Venezuela lideri Maduro'ya desteklerini açıkladı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales:- "Emperyalizmin bir kez daha tırnaklarını demokrasinin ve Güney Amerika halklarının kendi kaderini tayin hakkının boğazına geçirdiği bu kritik saatlerde Venezuela halkının ve Nicolas Maduro'nun yanındayız. Güney Amerika ülkeleri bundan böyle ABD'nin arka bahçesi olmayacak"

24 Ocak 2019 Perşembe 00:50
Meksika ve Bolivya Venezuela lideri Maduro'ya desteklerini açıkladı

CARACAS (AA) - Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından, ABD, Kanada ile bazı Güney Amerika ülkelerinin Guaido'yu tanımasına karşı Meksika ve Bolivya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetini ülkenin meşru temsilcisi olarak tanımaya devam edeceklerini açıkladı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın emperyalist bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savunurken Venezuela halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Morales, "Emperyalizmin bir kez daha tırnaklarını demokrasinin ve Güney Amerika halklarının kendi kaderini tayin hakkının boğazına geçirdiği bu kritik saatlerde Venezuela halkının ve Nicolas Maduro'nun yanındayız. Güney Amerika ülkeleri bundan böyle ABD'nin arka bahçesi olmayacak." diye yazdı.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador'un Sözcüsü Jesus Ramirez Cuevas de Meksika'nın Maduro'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanımaya devam edeceğini ifade etti.

Ülkede yayın yapan "Milenio" televizyonuna konuşan Cuevas, "Venezuela'daki kriz konusunda tarafsız yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Meksika hükümeti Venezuela'da durumu yakından izlemektedir. Şu ana dek ülkeyle ve hükümetiyle olan diplomatik ilişikilerimizde bir değişiklik söz konusu değildir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kanada ve Güney Amerika ülkeleri Brezilya, Kolombiya ve Paraguay da Guaido'nun geçici devlet başkanlığını tanıdıklarını açıklamıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Guaido'ya destek açıklamaları yapmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 00:50
  1. Bolivya
  2. Meksika
  3. Venezuela
  4. Venezuela Devlet Başkanı Niclolas Maduro

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