0553 313 94 23

Meksika uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun servetini istiyor

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador:- "El konulan ve Meksika ile ilişkisi olan her şeyin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum"

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:03
Meksika uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo'nun servetini istiyor

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ABD'de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın el konulan servetinin ülkeye iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanı Obrador, günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, El Chapo'nun parasının Meksikalılara ait olduğunu belirterek, "El konulan ve Meksika ile ilişkisi olan her şeyin iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Paranın yoksullukla mücadele programları için kullanılacağını kaydeden Obrador, "Bu meseleleri yasal yollardan takip etmekten vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerin, servetini 14 milyar dolar olarak tahmin ettiği El Chapo, çarşamba günü ABD’de ömür boyu hapis ve 12,6 milyar dolar para cezasına mahkum edilmişti.

Paranın, Guzman'ın uyuşturucu ticareti yapan örgütünün ABD'deki uyuşturucu dağıtımından elde edildiği belirtiliyor.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki hapishaneden çamaşırların taşındığı el arabasına saklanarak firar etmişti.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Federal Mahkeme, şubat ayında Guzman'ı, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 suçlamanın tümünden suçlu bulmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:03
  1. Joaquin "El Chapo" Guzman
  2. lopez obrador
  3. Meksika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Derrick Williamskimdir? | Fenerbahçe Beko Derrick Williams transferi
    1. Derrick Williamskimdir? | Fenerbahçe..
    2. Fenerbahçe’de yeni sezon formaları..
    3. Futbol: TFF 1. Lig
    4. İtalya'da koalisyon ortakları..
    5. Su-35 hava uçağı nedir? Su-35 Teknik..
    6. Can pazarının yaşandığı feribottaki..
    7. Bakan Akar, ABD’nin F-35 kararını..
    8. Alanya’da kaçak ve sahte içki..
    9. Başkan Tekin Meslek Yüksek Okulunu..
    10. Doğu Perinçek: ABD Meral Akşener'i..
    11. 3. kattaki balkondan düşen çocuk..
    12. Meksika uyuşturucu karteli elebaşı El..
    13. "AK Parti'ye terör örgütüyle ilişkili..
    14. Trump: “Önceki yönetim Türkiye..
    15. Şamil Tayyar: Bu kripto FETÖ'ye..
    16. Elma sirkesiyle yüz yıkamanın etkileri
    17. Kana Bıyık, Gazişehir Gaziantep'te
    18. AFAD heyeti Yemen'de insani yardım..
    19. Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
    20. Galatasaray, Seri'yi kadrosuna kattı
    21. Bakan Akar'dan "F-35" açıklaması
    22. Ataşehir’de üç katlı apartmanın çatısı..
    23. Yardım için gelen polis aracına..
    24. Bakan Akar: "F-35 programından..
    25. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı..
    26. Başkent’te otomobil dolandırıcılarına..
    27. Galatasaray, Seri’yi resmen kiraladı
    28. Akar'dan ABD'ye 'F-35' uyarısı: Bu..
    29. Galatasaray, Fildişili yıldız Michael..
    30. Kahramanmaraş’ta kaçak cep telefonu..
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Davutoğlu’ndan sitem! ‘Beni neden istemiyorlar bilmiyorum’
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!