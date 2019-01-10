"Meksika duvarının parasını Meksika ödeyecek demedim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın sınıra örülecek duvarın parasını ödeyeceğini söylemediğini savundu.

Trump, Teksas'taki Meksika sınırı bölgesini ziyareti öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan medyasının Başkanlık yarışı sırasında "Duvarın parasını Meksika ödeyecek" ifadelerini gündeme getirdiğini söyleyen Trump, "Asla bunu söylemedim ve onların bir çek yazacağını asla kastetmedim." dedi.

"Meksika'nın dolaylı olarak duvarın bedelini ödeyeceğini kastettiğini" aktaran Trump, ABD'nin Meksika ve Kanada ile yaptığı serbest ticaret anlaşması üzerinden Meksika'dan önemli bir menfaat elde edeceğini kaydetti.

- "Bu bir ulusal afettir "

Trump, ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla geçişi "ulusal afet" olarak niteleyerek, Başkanlığın yetkisinde bulunan "ulusal afet ilanı"nı Meksika sınırına örülecek duvar için yapabileceğini vurguladı.

Hukuki danışmanlarının da kendisine sınır bölgesinde ulusal afet ilanı yapabileceğini söylediğini iddia eden Trump, "Ulusal afet ilan etme konusunda mutlak hakkım var. Hukukçular bana böyle tavsiye etti. Şu anda bunu yapmaya hazır değilim ama zorunda kalırsam bu konuda kafamda şüphe yok." diye konuştu.

ABD'de olağanüstü haller valiler tarafından ilan edilirken federal hükümet başkanı da yasa kapsamında bazı konu ve olaylara yönelik ulusal afet ilanı yapabiliyor.

Başkanın ulusal afet ilan etmesiyle söz konusu bölge veya konuda federal hükümetin kaynakları, Başkanın yapmak istediği icraata kongrenin onayı olmaksızın aktarılabiliyor.

Trump'ın, Meksika duvarı için ulusal afet ilan etmesi halinde yönetim Kongreden onay almadan duvarın yapımı için kaynak ayırabiliyor.

