Meksika Devlet Başkanından yeniden aday olmama sözü

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 yıllık görev süresinin 2024'te sona ermesinin ardından yeniden aday olmayacağı sözünü verdi.

Lopez Obrador, yayımladığı açık mektupta, "İktidarın gücünden değil ideallerinden ve inançlarından ilham aldığını" belirtti, ülkede yolsuzlukla mücadele ve barışçıl bir ortam sağlamak için 6 senenin yeterli olduğunu ve yeniden seçilme konusunda hırslarının olmadığını kaydetti.

Muhalifleri, Lopez Obrador'u görev süresini uzatmaya zemin hazırlamakla itham ediyordu.

Meksika'da geçen yıl 1 Temmuz’da yapılan devlet başkanlığı ve genel seçimlerini kazanan ve ülkesini 6 yıl boyunca yönetecek Obrador, 1 Aralık'ta yemin ederek görevine başlamıştı.