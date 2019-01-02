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Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan yeni yılda güvenlik vurgusu

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bu yıl 50 bin yeni ulusal muhafız istihdam etme sözü verdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 23:05
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan yeni yılda güvenlik vurgusu

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede iç güvenliğin sağlanabilmesi için bu yıl 50 bin ilave ulusal muhafız istihdam edileceğini açıkladı.

Aralık ayında yemin ederek, göreve başlayan Devlet Başkanı Obrador, yeni yılın ilk basın toplantısında, cinayet ve suç oranlarının yüksek olması nedeniyle iç güvenliği artıracak tedbirler alma sözü verdi.

Obrador, bu kapsamda ülke genelinde 50 bin sivilin, Meksika ordusuna bağlı ulusal muhafızlar içinde istihdam edileceğini açıkladı.

Ulusal muhafızlar, ülkede kırsal bölge ve kentlerde asayiş destek görevi yürütüyor.

Devlet Başkanı Obrador, seçim kampanyası sırasında sürekli ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için şart olduğu görüşünü dile getirmişti.

Kamu güvenliğinin sağlanmasında, silahlı kuvvetlerin önemine vurgu yapan Obrador, ordunun ülkenin büyük çoğunluğunda güvenliğin sağlaması için ulusal muhafızların yetkilerinin yeniden düzenlenmesine yönelik reformları halkoyuna sunmayı vadetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 23:05
  1. 2019
  2. iç güvenlik
  3. Manuel Lopez Obrador
  4. Meksika
  5. Ulusal Muhafızlar

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