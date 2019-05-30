Meksika büyük kaza… 20’den fazla ölü 30 yaralı
Meksika’da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan otobüs ile TIR çarpıştı. Kazada en az 21 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralandı.30 Mayıs 2019 Perşembe 07:21
Kaza yerel saatle 10:25´te Puebla-Córdoba otoyolunda meydana geldi. Yerel medya, turistleri taşıyan otobüse TIR´ın çarptığını; kaza sonrası her iki aracın da yanmaya başladığını duyurdu.
Kazayı görenlerin ilk müdahalede bulunduğu bölgeye itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildi. DHA'nın haberine göre; kazada 21 kişini hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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