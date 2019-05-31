0553 313 94 23

Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın "yasa dışı göçmen" vergisine tepki

31 Mayıs 2019 Cuma 10:39
Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın "yasa dışı göçmen" vergisine tepki

WASHINGTON (AA) - Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi getirdikleri açıklamasına tepki gösterdi.

Obrador, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın kararını eleştirerek, göçmenlik gibi sosyal sorunların emirler ya da zorlayıcı tedbirlerle çözülemeyeceğini belirtti. Obrador, "Şunu unutmayın, cesaretsiz değilim, bir korkak ya da çekingen de değilim ama prensiplere göre hareket etmeyi tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD tarihinde göçmenlerin oynadığı rolün önemine değinen Obrador, "Özgürlük Heykeli yalnızca boş bir sembol değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ı, beraberinde heyetle Washington'a göndereceğini ve barışçıl yollarla bu sorunu çözmeye çalışacaklarını vurgulayan Obrador, Meksika'nın düzensiz göçmenler konusunda da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini kaydetti.

Uzun süredir yasa dışı göçmenler konusundaki şikayetlerini açıktan dile getiren ve ABD-Meksika sınırına duvar örülmesini isteyen Trump, son günlerde Meksika yönetimine yönelik üstü kapalı eleştirilerini artırmıştı.

Çarşamba günü Teksas'ın El Paso bölgesinde bin civarında yasa dışı göçmen gözaltına alınmış, Trump yönetimi bu tür sınır geçişlerine müsamaha göstermeyeceğini açıklamıştı.

Bugün de ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Latin Amerika ülkelerinden gelen yasa dışı göçmenleri durdurmak için Meksika'nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürerek, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi getirildiğini açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:39
  1. ABD Baskani Donald Trump
  2. gümrük vergisi
  3. Meksika
  4. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9. yılı! Mavi Marmara şehitleri rahmetle anılıyor
    1. Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9...
    2. Kadınlar 15 ailenin sofrasına aş..
    3. Down sendromlu Sabri’nin oruç..
    4. THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’..
    5. (Özel) Bursaspor taraftarları mali..
    6. Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın..
    7. Maltepe Belediyesinde bayramlaşma
    8. Seferihisar bayram tatiline hazır
    9. Ücretsiz ben taramasında 'çirkin ördek..
    10. Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar
    11. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen..
    12. UID ramazanda Saraybosnalıların..
    13. Yaylalarda koyun kırkma dönemi başladı
    14. Morgun satıldığı iddiaları için O..
    15. TRT Çocuk'tan miniklere "Nasreddin..
    16. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile yarın..
    17. Japon ve Rus Bakanlardan Tokyo’da..
    18. (Özel) İranlı çift gelinlik ve..
    19. Çankaya’nın çocukları Ata’nın huzurunda
    20. Sevda Şener Cömert: En önemli tedbir..
    21. Karga yavrusunun imdadına itfaiye..
    22. "Tarım ve Gıda Teknolojileri..
    23. Inter'de Conte dönemi
    24. Kadir Gecesi’nde 10 bin kişilik iftar
    25. Kocaeli’de köfteciye dev fuhuş..
    26. Ruandalı diplomatın Rusya’daki oğlu..
    27. THY'den ABD yolcularına uyarı
    28. Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör..
    29. Türkiye'de nisanda otel dolulukları..
    30. Lösemide sağ kalım oranı artıyor
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor
    Dolarda S-400 hareketliliği yaşanıyor