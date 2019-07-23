Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı

ANKARA (AA) - Meksika, çoğu Orta Amerika ülkelerinden gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek üzere ülkelerinden göçen düzensiz göçmenlerin akışını, son 45 günde yüzde 36 azalttı. CNN Espanol'un haberine göre, çoğu El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua'dan gelerek ABD ve Kanada'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmak için Meksika'nın aldığı önlemler, düzensiz göç akışını düşürdü. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Ebrard, Pompeo'nun Meksika'nın göçmen akınını engellemek için aldığı tedbirlerin olumlu sonuçları olduğunu söylediğini aktarmıştı. - Meksika sınırındaki göçmen konvoyu Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan, 7 binden fazla kişiden oluşan göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı. ABD ve Meksika hükümetleri arasındaki "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç müracaatında bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanıncaya kadar Tijuana'da ikamet etmeleri öngörülmüştü. Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018'den bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetmişti.

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