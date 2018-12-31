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Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

31 Aralık 2018 Pazartesi 23:35
Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

ANTALYA (AA) - Mekke'nin fethinin 1388'inci yılı dolayısıyla Antalya'da program düzenlendi.

Kepez Turgut Özal Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Pişirici, Mekke'nin fethinin en büyük özelliklerinden birinin cahiliye döneminin sona ermesi olduğunu belirtti.

Pişirici, "Şu an yaşadığımız toplumda, cahiliye dönemi gibi faizin her türlüsünü, adam kayırmayı, zinayı, zulmü, kul hakkına girmeyi, kadını bir meta olarak kullanmayı fazlasıyla yaşıyoruz. Tüm bunları yaparken bizlerin namaz kılıp, oruç tutması da cahiliye döneminden sıyrılmamıza yetmiyor." dedi.

Konuşmaların ardından Grup İslami Direniş, çeşitli ilahiler seslendirdi.

Programda ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut da bir konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 23:35
  1. kutlama
  2. Mekke'nin Fethi

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