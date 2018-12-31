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Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:47
Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

ADANA (AA) - Mekke'nin fethinin 1388'inci yılı dolayısıyla Adana ve Mersin'de programlar düzenlendi.

Adana'da, Menderes Kapalı Spor Salonu'nda Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) "Mekke'nin Fethi ve Kur'an Ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

Günün önemini anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiir dinletisi sunuldu.

AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adana Şubesi Başkanı Enes Beyaz, 31 Aralık akşamını, yıllardır Mekke'nin fethi etkinlikleri olarak kutladıklarını söyledi.

Bugün Miladi takvimle yılın son saatlerinin yaşanıldığını ifade eden Beyaz, "Bu dik duruşunuz ve ortaya koymuş olduğunuz tavrın manasını özümsemeden Mekke'nin fethini anlayamayız. Biz bu programları düzenlerken fethin miladi ya da hicri yıl dönümünü konuşmadan ziyade, fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Çünkü bizim için fetih, 70 küsur yaşına gelmesine rağmen bir tekerlekli sandalyeyle, bir sabah namazı çıkışı zalimlerin füzeleriyle şehadet şerbetini kana kana içen Şeyh Ahmed Yasin'in siyonizme karşı vermiş olduğu mücadelenin adıdır." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Ağırman'ın ''Mekke'nin Fethi'' konulu sunum yaptığı etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Mersin

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Mersin temsilciliği tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde, Mekke'nin fethinin 1388'inci yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Cami İmamı Ahmet Aybar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mekke'nin fethiyle ilgili video gösterimi gerçekleştirildi.

Down sendromlu 14 yaşındaki Musa Alan, katılımcılara dini bilgiler aktardı. Namaz hakkında bilgiler veren Alan, Kur'an'dan ayetleri de Türkçe olarak okudu.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı etkinlikte, Siyer'i Nebi 2018 ödülleri de verildi. Programda, Özcan Güneşdoğdu ile Osman Gündüz konser verdi.

Etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:47
  1. Adana
  2. Mekke'nin Fethi
  3. Mersin

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