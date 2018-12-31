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Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

Diyarbakır, Batman ve Elazığ'da program düzenlendi

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:40
Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Batman ve Elazığ'da, Mekke'nin fethinin 1388. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesince, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Şube Başkanı Abdurrahman Ergin,yaptığı konuşmada, tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Yeryüzündeki her insan için yaşama, inanç ve düşünce hürriyeti, aile oluşturma, nesil koruma, mülkiyet edinebilme ve akıl sağlığının güvenceye alınması haklarını vazgeçilmez haklar olarak kabul ettiklerini dile getiren Ergin, "Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz." dedi.

Etkinlikte, şiir dinletisi, ezgi ve ilahiler seslendirildi, Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

- Batman

AGD Batman Şubesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ise Suriye'deki Şam Emevi Camisi'nin İmamı Münir Abdulcevat'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, İstanbul’un fethini Diyarbakır’ın fethinden, Diyarbakır’ın fethini Kudüs’ün fethinden, Kudüs’ün fethini ise Mekke’nin fethinden ayırmadıklarını söyledi.

Daha sonra Diyarbakır Ulu Cami imam hatibi Mehmet Sait Yaz da Mekke'nin fethiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

- Elazığ

AGD Elazığ Şubesi tarafından Elezığ Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ile mehteran ve sinevizyon gösterisi düzenlendi.

AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak inançlı ve çalışkan bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan bir dernek olduklarını ifade etti.

81 ilde 600 noktada Mekke’nin Fethi programı düzenlediğini aktaran Koca, "Aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan her insanı kardeş biliyoruz." dedi.

Program, Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:40
  1. Anadolu Gençlik Derneği
  2. Batman
  3. mekkenin fethi

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