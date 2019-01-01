Mekke'nin Fethi tüm yurtta kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şubesince, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Şube Başkanı Abdurrahman Ergin, yaptığı konuşmada, tüm mazlumların yanında olmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Yeryüzündeki her insan için yaşama, inanç ve düşünce hürriyeti, aile oluşturma, nesil koruma, mülkiyet edinebilme ve akıl sağlığının güvenceye alınması haklarını vazgeçilmez haklar olarak kabul ettiklerini dile getiren Ergin, "Biz yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, şiir dinletisi, ezgi ve ilahiler seslendirildi, Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi.

Emevi Camisi imamı da katıldı

AGD Batman Şubesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ise Suriye'deki Şam Emevi Camisi'nin İmamı Münir Abdulcevat'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, İstanbul’un fethini Diyarbakır’ın fethinden, Diyarbakır’ın fethini Kudüs’ün fethinden, Kudüs’ün fethini ise Mekke’nin fethinden ayırmadıklarını söyledi.

Daha sonra Diyarbakır Ulu Cami imam hatibi Mehmet Sait Yaz da Mekke'nin fethiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Elazığ'da mehteran ve sinevizyon gösterisi

AGD Elazığ Şubesi tarafından Elazığ Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, şiir ve ilahiler seslendirildi, tiyatro ile mehteran ve sinevizyon gösterisi düzenlendi. AGD Elazığ Şubesi Recep Koca, yaptığı konuşmada, dernek olarak inançlı ve çalışkan bir gençlik yetiştirmenin gayretinde olan bir dernek olduklarını ifade etti.

81 ilde 600 noktada Mekke’nin Fethi programı düzenlediğini aktaran Koca, "Aynı inancı paylaşan her renkten ve ırktan her insanı kardeş biliyoruz." dedi.

Program, Siyer-i Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Artvin'de de Mekke'nin fethi anıldı

Artvin Belediye Başkanlığınca "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda sahne alan ses sanatçısı Ömer Karaoğlu, "Yüreğe Dokunan Ezgiler" konseri verdi.

Tasavvuf musikisinden örneklerle izleyicilerin beğenisini toplayan Karaoğlu, seslendirdiği eserlerle alkış aldı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, konserin ardından yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in, zulüm ve hayatına kastedilmesi nedeniyle hicret ederek ayrıldığı Mekke'yi 10 bin kişilik orduyla tek kişinin burnu bile kanamadan fethetmesinin İslam tarihi açısından önemli olduğunu söyledi.