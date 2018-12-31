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"Mekke'nin Fethi" 81 şube ve 600 noktada kutlandı

"Mekke'nin Fethi" programı, Türkiye genelinde AGD ve MGV'nin 81 şube ve 600 noktasında kutlandı

31 Aralık 2018 Pazartesi 22:39
"Mekke'nin Fethi" 81 şube ve 600 noktada kutlandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) geleneksel hale gelen "Mekke'nin Fethi" programı, Türkiye genelinde 81 şube ve 600 noktada kutlandı.

Başakşehir Çınar Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, tiyatro gösterisi, ezgi ve şiirler okunarak, AGD'nin Türkiye genelinde düzenlediği Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

AGD Başakşehir İlçe Başkanı Ömer Faruk Akyüzlü, Mekke'nin Fethi'nin fetihlerin anası olduğunu belirterek, "Bu fetih Kudüs'e, Endülüs'e, Malazgirt Zaferi'ne ve nihayet İstanbul'un Fethi'ne kapı açmıştır." diye konuştu.

Mekke'nin, Hazreti Muhammed'in burada dünyaya gelmesi sebebiyle kutsal olduğunu dile getiren Akyüzlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kur’an-ı Kerim'in ilk çağrısı bu şehrin sokaklarında yankı bulmuştur. Diğer taraftan yılbaşı gecesi eğlencesi adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu kapsamda AGD Başakşehir Şubesi olarak gençlerimize, önce ahlak ve maneviyatı, anne-babaya 'öf' bile denmeyeceğini, helal üçün, haram beşten büyük olduğunu, Hazreti Hamza'yı, Sultan Alparslan'ı, Selahattin Eyyubi'yi, Fatih Sultan Mehmed'i, Sultan Abdülhamid Han'ı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı öğretiyoruz. Bunun yanında her yıl tüm liselerde ve ortaokullarda Siyer-i Nebi yarışmaları düzenliyoruz. Ortaokullarda Kaşif Grupları ve liselerde oluşturduğumuz karavan gruplarıyla öğrencilerimizi hem kitapla buluşturuyor, hem de onlara temel İslami değerlerimizi anlatıyoruz. Sıcak çayımız ve çorbamızla haftalık gönül sohbetleri yapıyor ve kitap kritikleri dahilinde farklı sosyal etkinlikler yapıp, ayrıca genç kardeşlerimizin okul derslerine yardımcı oluyoruz."

Akyüzlü, dünyaya yeniden yön verecek gücün, gençlik kadrolarının harmanlandığı yer olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Benim olmadığım yerde kimse yoktur." sorumluluğunda bir gençlik yetişmesi için 'Vatanı için kim var?' diye sorulduğunda, sağına soluna bakmadan 'ben buradayım!' diyebilen bir gençlik ve Peygamber Efendimiz'i örnek alan gençlerin yetişmesi için buradan tüm velilere sesleniyorum. Çocuklarınızı önce Allah'a, sonra da AGD'ye emanet ediniz çünkü şuurlu bir nesli, ancak birlikte inşa edebiliriz." dedi.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 22:39
  1. (AGD)
  2. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan
  3. mekkenin fethi programı
  4. MGV

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