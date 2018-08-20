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Mekke'deki fırtına Arafat'ta da etkisini gösterdi

Mekke'de etkili olan şiddetli hava koşulları ve yağmur sebebiyle Kabe'nin değiştirilmek için sökülen örtüsü açıldı. Yaşanan fırtınanın hacı adaylarının arefe vakfesi için bekledikleri Arafat Dağı'nda da etkili olduğu bildiriliyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 00:39
Mekke'deki fırtına Arafat'ta da etkisini gösterdi

Mekke'de etkili olan şiddetli hava koşulları ve yağmur sebebiyle kabe örtüsü açıldı. Değiştirilmek üzere sökülen Kabe örtüsü, Mekke’de meydana gelen fırtına sonucu açıldı. Kâbe’nin büyük bir kısmını daha önce hiç açık görmeyen hacılar şaşkınlık yaşadı. Arafat’a doğru yola çıkan hacı adayları fırtına sebebi ile zor anlar yaşadı.

AREFE AKŞAMI DEĞİŞTİRİLMEYE BAŞLANIYOR

Eskisi alınırken aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor. Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor. Saf ipek ve 4 altın parçadan oluşan 47 metre uzunluğundaki Kabe örtüsünün üzerinde altın ve gümüş işlemeli ayet ve dualar da bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 00:39
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