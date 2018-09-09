Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, sel oldu

Kutsal toprak Mekke'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve otomobiller zarar gördü. Sivil savunma kuruluşları, sel nedeniyle vatandaşları uyararak tehlikeli bölgelerden uzak durmaları ve mümkün olduğu sürece dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.