Mekke emiri açıkladı! "Akıllı hac modeline geçeceğiz, hedef 5 milyon hacı!"

"Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, vennimete leke vel mülk. La şerike lek" nidalarıyla Allahu Teala’nın çağrısına uyarak kutsal topraklara varan hacı adayları Arafat, Müzdelife, Mina, tavaf, say ve kurban vecibelerini yerine getirerek hacı oldu.

Camarat denilen şeytan taşlama vazifesi ise bayram boyunca devam edecek. Mekke-i Mükerreme Emiri Halid Bin Faysal bugün dünya basınını kabul etti. Çok sayıda basın kuruluşu toplantıda hazır bulundu.

Halid Bin Faysal, medya mensuplarını Mekke’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının gözüyle de değerlendirecekleri organizasyonu daha iyi yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Halid bin Faysal, Suud Krallığının "Hac 2030" vizyonu hakkında da bilgi verdi. Tüm teknolojik gelişmelerden yararlanarak "akıllı hac modeli" getireceklerini müjdeleyen el-Faysal, bunu önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

"Hedef 5 milyon hacı"

Halid bin Faysal "Bu yıl 3 milyon 300 binin üzerinde hacıyı ağırladık. Mekke’den Arafat’a intikali 2 bin 600 otobüs ve tren ile yaptık. Binin üzerinde tren seferi gerçekleştirildi. Şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Hedefimiz 5 milyon hacıyı ağırlamak" diye konuştu.

Faysal bir soru üzerine de İran'dan bu yıl 86 bin hacının Mekke’ye geldiğini söyledi. Mescid-i Haram'da devam eden inşaatlar hakkında da bilgi veren el Faysal, inşaatlarla hem tavaf alanının hem de mescit kısmının genişletildiğini kaydetti.

Hacdaki eksiklerin belirlenmesi hususunda medyanın önemli rolü olduğunu vurgulayan el-Faysal, bu eksiklerin giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Faysal, Mekke ve mukaddes yerlerin geliştirilmesi için kapsamlı bir projenin hazırlanarak ilgili makama sunulduğunu ve onay sürecinden sonra en kısa süre içerisinde çalışmalara başlanacağını belirtti.

40 milyon metreküp su temin edildi

Bu yıl hac mevsiminde 250 binden fazla sivil ve askerin hacılara hizmet ettiğini, Müzdelife ve Mina arasında tramvayla 360 bin hacının ulaşımının sağlandığını ifade eden El-Faysal, ayrıca hacılar için 40 milyon metreküp su temin edildiğini açıkladı.



Tüm hacılara ayrımcılık yapılmaksızın hizmet sunduklarını ifade eden Faysal, 2030 vizyonu çerçevesinde Mekke’de trafik sorunun da büyük ölçüde çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

Faysal, açıklamasının sonunda hacıların ülkelerine sağ salim dönmeleri dileğinde bulundu.

Kaynak: Konhaber