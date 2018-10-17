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Şok iddia! 'Mekanı tarayın, Arda'yı bacağından vurun'

Geçtiğimiz günlerde bir yaşanan Arda Turan Berkay Şahin kavgasına ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre kavga sonrası birilerini arayan şarkıcı Berkay “Mekanı tarayacaksınız, Arda’yı bacaklarından vuracaksınız” diye bağırdı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:03
Şok iddia! 'Mekanı tarayın, Arda'yı bacağından vurun'

Milliyet'in haberine göre, Ece Erken'in, suncuusu olduğu televizyon programında davada tanık olan ancak adını vermek istemeyen ünlü bir ismin iddialarını ekrana taşıdı.

"Nasıl vurursun bana''

Takvim Gazetesi'nin yer verdiği olay iddiaya göre; Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Emirgan'daki eğlence mekanında tuvalete giderken Arda'nın dirseği kendisine çarptı. Bunun üzerine "Nasıl vurursun sen bana?" diyerek tepki gösterdi. Ardından Özlem Ada'nın eşi Berkay, Arda'nın olduğu masaya geldi. Futbolcunun omzuna dokunarak "Kaptan seninle bir konuşabilir miyiz?" dedi. Tam Arda'yı ensesinden tutarken yumruk yedi.

"Arda'nın bacağına sıkacaksınız''

Berkay, Arda'nın yumruğundan sonra dışarı çıkıp telefonla birilerini aradı ve "Bu mekanı tarayacaksınız, Arda'nın da bacağına sıkacaksınız" dedi. Arda da arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı.

Arda Turan, evde eşini titreyerek korkmuş gördü. Özlem Ada Şahin'in eşi Aslıhan Doğan'ı aradığını öğrenince çok sinirlendi ve silahını alıp hastaneye gitti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:03
  1. Arda Turan
  2. Berkay Şahin
  3. Aslıhan Doğan
  4. özlem ada şahin

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