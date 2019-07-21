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Mekan sahibine çarpıp kaçtı jandarmaya yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kavga çıkartan tarafları ayırmak isteyen mekan sahibine arabasıyla vurup kaçan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:35
Mekan sahibine çarpıp kaçtı jandarmaya yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kavga çıkartan tarafları ayırmak isteyen mekan sahibine arabasıyla vurup kaçan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Karapınar beldesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir restoran önünde gece saatlerinde aralarında husumet bulunan S.U. ile F.Y ve B.Ç. arasında kavga çıktı. Kavgayı mekan sahibi İ.D. ve oğlu müdahale ederek her iki tarafı ayırmak istedi. Kavgayı ayırmaya çalışırken F.Y isimli şahıs 81 DR 892 plakalı aracı ile hızlıca gelip mekan sahibi İ.D.’ye çarptı. Ardından da S.U.’ya ait olan 67 ZS 452 plakalı aracı kaçırmak isteyen B.Ç. de mekanın önünde bulunan bir araca ve olay yerinde bulunan vatandaşların üzerine sürerek kaçtı. Olayı görenler jandarmayı ve 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.


Karapınar beldesinde 8-10 tur atarak olay yerinden kaçan B.Ç. Çaycuma ilçe girişinde Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralanan mekan sahibi İ.D. ve olay yerinde yaralanan F.Y. Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili jandarma tahkikat başlattı. Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden kaçamayan B.Ç. ve F.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:35
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