0553 313 94 23

Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina seferlerine ara verildi

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lavrion Limanı arasında başlayan feribot seferlerine 30 Temmuz’a kadar ara verildiği açıklandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina seferlerine ara verildi

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lavrion Limanı arasında başlayan feribot seferlerine 30 Temmuz’a kadar ara verildiği açıklandı.


Çeşme ilçesi ile Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lavrion Limanı arasında, 30 Haziran tarihinde feribot seferleri başlamıştı. Çeşme Ulusoy Limanı’nda mehterli törenle başlayan feribot seferleriyle ilgili bir gelişme yaşandı.


Ege Deniz Yolları Gemi İşletmeciliği adlı firma, Ege’nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı sağlaması beklenen seferlerin 30 Temmuz’a kadar ara verildiğini duyurdu.



Bilet bedelleri geri iade ediliyor


Şirketin internet sayfasında yapılan duyuruda, "Teknik sebeplerle seferlerimize 30 Temmuz 2019 tarihine kadar ara verilmiştir. Bu sorun giderilene kadar web sitemiz üzerinden bilet satışlarımız durdurulmuştur. Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir. Sorularınız için PNR numaralarınız ile birlikte [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz" denildi.


Öte yandan şirketin Ulusoy Limanı’na yakın yerde kiraladığı büronun da bir süredir kapalı olduğu görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık-Sen’den döner sermaye sistemi eleştirisi
    1. Sağlık-Sen’den döner sermaye sistemi..
    2. Tamer’den vekaletle kurban bağışı
    3. İşte FETÖ elebaşı Gülen'in yerine..
    4. Savcılıktan lüks villanın devlete..
    5. Hudeyde'de Husiler ile hükümet..
    6. Katil Esed İdlib'de kan akıtmaya devam..
    7. Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı
    8. Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek..
    9. Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren..
    10. Bilecik'te serada 357 kilogram esrar..
    11. 100. yılda TRT’den müzik ziyafeti
    12. Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke..
    13. Muğla Ezginaz için tek yürek oldu
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an..
    15. Öztürk Yılmaz’dan Suriyeli..
    16. Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru..
    17. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    18. Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri tatmin..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    20. CHP'ye sosyal medyadan büyük tepki
    21. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    22. Esed rejiminin İdlib'e hava..
    23. Sosyal Tesisler’in YKS başarısı
    24. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    25. Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye..
    27. 120 kişilik işe 4 bin 762 kişi başvurdu
    28. Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor
    29. ’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda
    30. İdlib’e hava saldırısı
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?