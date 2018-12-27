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Mehter takımı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımında görev yapan mehterbaşı, zilzen ve zurnazenler, AA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar için oy kullandı

27 Aralık 2018 Perşembe 16:58
Mehter takımı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı üyeleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen mehter başı ve üyeler, fotoğraflarla ilgili bilgi aldı.

Takımda mehterbaşı olarak görev yapan imam Rıza Sarıyıldız, "haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin" fotoğrafı için oyunu kullanarak, fotoğraftaki Türk bayrakları ve yemin eden astsubayların disiplin ve nizam içindeki duruşlarının kendisini etkilediğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde tercihini Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından yana kullanan Sarıyıldız, daha önce Türk Yıldızları timinin gösterilerini izlediğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Mehter takımı üyelerinden zurnazen Gökay Şahin de oyunu "yaşam" kategorisinde tercihini Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", "haber" kategorisinde ise Kayhan Özer'in "Seçim zaferi" fotoğraflarından yana kullandı.

Zilzen Erhan Kara da "haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin" ve "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğraflarını tercih etti.

Zurnazen Kütük Kara ise "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı" ve "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğraflarına oy kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:58
  1. "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Kırşehir Belediyesi Mehter takımı

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