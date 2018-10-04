Mehter İngiltere'yi fethetti

Süleymaniye Kültür Merkezi ile Anadolu Toplum Derneği tarafından 29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Anadolu Kültür Festivaline katılan Bursa Mehter Takımı, söylediği marşlar ve kös sesleriyle Londra’yı fethetti.

Mehter İngilizlerin gönüllerini fethetti

Kuzey Londra’da Clissold Park’ta 40 farklı çadırda Anadolu Türk kültürünü tanıtan festival boyunca her gün iki konser veren 35 kişilik Bursa Mehter Takımının gösterileri ilgi gördü. Çok sayıda davetlinin katıldığı festivalin açılış törenlerinde İngiliz Milli Marşı ile İstiklal Marşını icra eden Bursa Mehter Takımı, Türkler kadar İngiliz davetlilerin de gönüllerini fethetti.

Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile İngiltere’de ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımının seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türklerin yanı sıra İngilizler tarafından da hayranlıkla dinlendi. Gelecek yıl için de şimdiden davet aldıklarını ifade eden Bursa Mehter Takımı başkanı Mesut Özkeser, “Tarihimizi, kültürümüzü, ülkemizi uluslararası zeminde bir kez daha başarı ile temsil ettiğimiz için onurlu ve gururluyuz” diye konuştu.