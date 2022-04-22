Mehtap Gökdemir kimdir? Mehtap Gökdemir hangi görevde?
Gündemde yer alan isimlerden birisi de Mehtap Gökdemi oldu. Vatandaşlar Mehtap Gökdemi’in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Mehtap Gökdemi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Mehtap Gökdemir eşi kimdir? İşte detaylar...
Mehtap Gökdemi hangi göreve atandı? Vatandaşlar Mehtap Gökdemi’in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Mehtap Gökdemi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Anaokulu Müdürü Mehtap Gökdemir atandı. Mehtap Gökdemir’in daha önce Eğitim-Bir-Sen Finike Kadın Kolları Komisyonu Başkanı olduğu bildirildi. Mehtap Gökdemir'in eşi emekli polis memuru Kayhan Gökdemir'dir.