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Mehmetçikten Kosova'da eğitime destek

Kosova'daki NATO Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarım ve donanımı gerçekleştirilen ülkenin güneybatısındaki Prizren şehrindeki Leke Dukagjini İlköğretim Okulunun sekiz sınıfı törenle hizmete açıldı.

14 Eylül 2018 Cuma 16:06
Mehmetçikten Kosova'da eğitime destek

Törende konuşma yapan Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, çocukların ve gençlerin eğitiminin bir toplumun geleceği için önemine dikkati çekerek, "Bu nedenle Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu projenin çok anlamlı ve önemli oluğunu düşünüyoruz." dedi.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı Eğitim Birlik Komutanı Ömer Varol da çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, "Yapılan bu faaliyetin eğitim ve öğretim yılında hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka da bu yatırımın Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından yapılan ilk yatırım olmadığına işaret ederek, tüm bu yatırımların öğrencilerin yararına ve okulların durumunun düzeltilmesi için yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Leke Dukagjini Okulu Müdürü Jehona Krasniqi ise 8 sınıfta yaklaşık 400 öğrencinin bu yılı güleryüzle karşıladıklarını söyledi.

Okula bugüne kadar böyle bir bağışta bulunulmadığını aktaran Krasniqi, "Türkiye'nin kendi topraklarındaki okullarına da yatırım yapması gerekebildiğinin farkındayız, ancak insani cömertlikleri onları Kosova toprakları ve ötesine yatırım yapmalarına yol açmış." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler şiir ve oyun havalarının bulunduğu bir program düzenledi.

Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker iş birliği projelerinden olan çalışmalar kapsamında okuldaki 8 sınıfın iç cephe ve tavan boyası, 8 sınıfın zeminin PVC ile yenilenmesi, sınıf armatürlerinin ve kapılarının değiştirilmesi, 120 oturma gruplu okul sırası alımı, sınıfların genel bakım onarımı, sınıflara perde, öğretmen koltuğu ile masası alımı gerçekleştirildi. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:06
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