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Mehmetçikten efsane fotoğraf!

Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta, Suriye'de hatta zaman zaman Karadeniz'de dağları teröre dar eden Mehmetçik'in efsane fotoğrafı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 21:15
Mehmetçikten efsane fotoğraf!

Türkiye ateş çemberinden geçiyor. Amerika, Avrupa ve İsrail gibi yeni dünya düzeni peşinde koşup ülkelerin sınırlarını değişirebileceğine inanacak kadar kendinden geçen odakların hemen her gün bölgemizde terör örgütlerini beslediği dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki mücadelesiyle gurur kaynağımız oldu.

Operasyona mola veren asker

Son zamanlarda, Kuzey Irak dağlarında Kandil'e giden terör güzergahına yaptığı baskınlarla terör ele başlarını bir bir avlayan askerlerimiz, kimi zaman operasyon arasında dinleniyor.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 21:15
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