Mehmetçikten başarılı operasyon! 4 PKK'lı öldürüldü

Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini Van ve Hakkari'de ekledi.

"4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"

TSK'dan yapılan açıklamada; "Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.