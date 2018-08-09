Mehmetçikten başarılı operasyon! 4 PKK'lı öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; düzenlenen operasyonlarda silahlı 4 PKK'lı terörist öldürüldü.09 Ağustos 2018 Perşembe 18:15
Mehmetçik, başarılı operasyonlarına bir yenisini Van ve Hakkari'de ekledi.
"4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ"
TSK'dan yapılan açıklamada; "Van/Gürpınar ve Hakkâri/Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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