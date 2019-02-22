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Mehmetçiklerin yemin töreni heyecanı

Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda eğitimlerini tamamlayan 1999/1 tertip 1’inci kademe erler için yemin töreni düzenlendi.

22 Şubat 2019 Cuma 13:38
Mehmetçiklerin yemin töreni heyecanı

Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası’nda eğitimlerini tamamlayan 1999/1 tertip 1’inci kademe erler için yemin töreni düzenlendi.


Sivas Valisi Salih Ayhan, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ile asker ailelerinin de izlediği törende eğitimlerini tamamlayan 2 bin 437 Mehmetçik silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak coşkuyla yemin etti. Törende erlere ilk katılım ve başarı belgeleri ile Sivas’ta görev yapmış baba ve dedelerin belgeleri de verildi.


Törende konuşan Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, "Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas ilinde, hudutlara serhat bekçisi yetiştiren tugayımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen; şanlı al bayrağımız, Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda, Kıbrıs’ta ve teröristle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz ve bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bizlere bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık, omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir" dedi.


Erbakan, anne ve babaların evlatlarını vatan borçlarını ödemesi için kendilerine emanet ettiklerini belirterek, "Evlat sahibi birer anne ve baba olarak bizler evladın ne kadar zor şartlarda yetiştirildiğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden nizamiyeye adım attıklarından itibaren evlatlarınız artık bizim birer evlatlarımız olmuştur. İçiniz de gönlünüz de rahat olsun, çünkü bizler evlatlarınızı daha eğitimli, daha dayanıklı ve daha sağlam birer Mehmetçik olarak sizlere teslim etme arzusundayız. Evlatlarınız bizim göz bebeğimizdir" diye konuştu.


Konuşmanın ardından tören Vatan Marşı ve askeri geçiş ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:38
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