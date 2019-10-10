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Mehmetçiklerin ağlatan görüntüleri! 'Resûlü Ekrem'in tevhîd sancağı bizimleydi!'

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimizin hep birlikte içtiği ant izleyenleri ağlattı.

10 Ekim 2019 Perşembe 06:47

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimiz göz dolduruyor. 

Afrin'de, Münbiç'te, El-Bab'da, Cerablus'ta destan yazan kahraman ordumuz, şimdi de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekâtı'nı icra ediyor.

Harekâta katılan bir birliğin hep birlikte yemin ettiği görüntüler ise tüyleri diken diken ediyor.

Arşı titreten sesleriyle vatanımıza kurulan hain tuzaklara geçit vermeyeceklerini haykıran kahraman askerlerimiz, ehl-i vatanın gözünde yaş, gönlünde sevgi olup akarken, emperyalistler ile vatan hainlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Ehl-i vatanın izlerken göz yaşlarını tutamadığı videoyu, vatan hainleri korkudan ağlayarak izliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 06:47
  1. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • YozgatliYozgatli6 dk önce
    ALLAH Yar ve yardımcınız olsun kahraman asker

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