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Mehmetçiklerin ağlatan görüntüler! 'Resûlü Ekrem'in tevhîd sancağı bizimleydi!'

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimizin hep birlikte ettiği yemin, izleyenleri ağlattı.

10 Ekim 2019 Perşembe 06:47

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimiz göz dolduruyor. 

Afrin'de, Münbiç'te, El-Bab'da, Cerablus'ta destan yazan kahraman ordumuz, şimdi de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekâtı'nı icra ediyor.

Harekâta katılan bir birliğin hep birlikte yemin ettiği görüntüler ise tüyleri diken diken ediyor.

Arşı titreten sesleriyle vatanımıza kurulan hain tuzaklara geçit vermeyeceklerini haykıran kahraman askerlerimiz, ehl-i vatanın gözünde yaş, gönlünde sevgi olup akarken, emperyalistler ile vatan hainlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Ehl-i vatanın izlerken göz yaşlarını tutamadığı videoyu, vatan hainleri korkudan ağlayarak izliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 06:47
  1. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • BU İMANIN AŞAMAYACAĞI BADİRE OLMAZBU İMANIN AŞAMAYACAĞI BADİRE OLMAZ20 dk önce
    NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENLERE. GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN.
  • Kamil HOŞOĞLUKamil HOŞOĞLU25 dk önce
    Evangelistler,( tavan del ister) in muharref Tevratlarının muharref olduğunu anlayacakları zaman yakındır. İslam dinini seçmeleri gerekir.
  • YAŞARYAŞAR25 dk önce
    Bazıları anlamaz ama her Müslüman Türk erkeğin gönlünde şehit olmak, şehit olarak Efendimize komşu olmak ve mertebelerin en yükseğine erişmek vardır. Her Müslüman Türk erkeğinde ve kadınında vatan, millet, ve bayrak sevgisi vardır. Bu üç değere en ufak bir tehditte gözünü kırpmadan kendini ortaya atıp ucunda ölüm bile olsa mücadele etme, çarpışma ruhu vardır. Ermeni'den ve Yahudi'den dönme sözde kendini Türk zannedenler bunu anlayamaz.
  • OktayOktay26 dk önce
    Gazanız mübarek olsun şanlı mehmetçik şanlı ordumuz
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    Subhanallah, Elhamdulillah, Allahuekber, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Barekallah, Masallah. Ya RAB ( C.C. ) Senin ve Habibinin ismini zikrederek Gaza meydanina cikan yigitlerimizi sen muhafaza ve mudafaa ve galip eyle. Siyanet ve inayetinle teyid eyle, mansur ve muzaffer eyle. Amin.
  • yazmıyorumyazmıyorum1 sa önce
    muhammed in ordusu kafirlerin korkusu pısırık şeytan arabın vahhabi işbirlikçi kelbül israil kelbül amerka ordusu değil
  • EnginEngin1 sa önce
    Akıt efendi iyisin hoşsun ama şu reklam atlama işi canımı çok sıkıyor daha girmem sitene haberin ola
  • Hüseyin Hüseyin 2 sa önce
    Yeryüzünde ölüme böyle giden kaç millet vardır ki. Allah yar ve yardımcıları olsun.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Aboov laiklik elden gitmiş:)Bir lider bu kadar sürede nasıl da değiştirdi Allah'ım ne güzel dönemde yaşattın beni fatihin yavuzun ordusu yeniden doğmuş ne ara olmuş bu
  • ikiyüzlülerikiyüzlüler2 sa önce
    Ağlayacak ne var? Şehit olmaya gitmiyorlarmı?
  • YozgatliYozgatli2 sa önce
    ALLAH Yar ve yardımcınız olsun kahraman asker

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