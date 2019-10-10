Mehmetçiklerin ağlatan görüntüler! 'Resûlü Ekrem'in tevhîd sancağı bizimleydi!'

Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na katılan kahraman Mehmetçiklerimiz göz dolduruyor.

Afrin'de, Münbiç'te, El-Bab'da, Cerablus'ta destan yazan kahraman ordumuz, şimdi de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için Barış Pınarı Harekâtı'nı icra ediyor.

Harekâta katılan bir birliğin hep birlikte yemin ettiği görüntüler ise tüyleri diken diken ediyor.

Arşı titreten sesleriyle vatanımıza kurulan hain tuzaklara geçit vermeyeceklerini haykıran kahraman askerlerimiz, ehl-i vatanın gözünde yaş, gönlünde sevgi olup akarken, emperyalistler ile vatan hainlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Ehl-i vatanın izlerken göz yaşlarını tutamadığı videoyu, vatan hainleri korkudan ağlayarak izliyor.