Mehmetçikle, öğrenciler fidan dikti Bingöl’de jandarmayı ziyaret eden öğrenciler Mehmetçikle birlikte fidan dikti.

Bingöl’de jandarmayı ziyaret eden öğrenciler Mehmetçikle birlikte fidan dikti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından,Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulundaki 50 öğrenci için etkinlik düzenlendi. Okuldan alınan öğrenciler, İl jandarma Komutanlığına getirildi. Komutanlığı gezen öğrenciler özellikle narkotik suçlarında jandarmanın yardımcısı olan narkotik köpeğine ilgi gösterdi.Daha sonra öğrenciler, askerlerle birlikte fidan dikti.

Program sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.