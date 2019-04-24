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Seçim 2019 Sayfası

Mehmetçikle, öğrenciler fidan dikti

Bingöl’de jandarmayı ziyaret eden öğrenciler Mehmetçikle birlikte fidan dikti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
Mehmetçikle, öğrenciler fidan dikti

Bingöl’de jandarmayı ziyaret eden öğrenciler Mehmetçikle birlikte fidan dikti.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından,Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulundaki 50 öğrenci için etkinlik düzenlendi. Okuldan alınan öğrenciler, İl jandarma Komutanlığına getirildi. Komutanlığı gezen öğrenciler özellikle narkotik suçlarında jandarmanın yardımcısı olan narkotik köpeğine ilgi gösterdi.Daha sonra öğrenciler, askerlerle birlikte fidan dikti.


Program sonunda öğrencilere kitap hediye edildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:13
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