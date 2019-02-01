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"Mehmetçik'in yeni süngüsü" kullanımına sunuldu

"Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen Türkiye'nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar, BMC'nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran'a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

01 Şubat 2019 Cuma 12:31
"Mehmetçik'in yeni süngüsü" kullanımına sunuldu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, modern piyadenin vazgeçilmez unsurlarından olan otomatik havan konusunda yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

"Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, ASELSAN tarafından tamamen özgün olarak geliştirildi.

İlk kez 2017'deki 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda sergilenen Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi.

Daha sonra BMC'nin Vuran aracına entegre edilen Alkar, görev yerine, geliştirip üreten ekip tarafından uğurlandı.

Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, yapılan son atışlı testlerde başarısını ortaya koydu. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

Atışlı eğitimlerde izleme heyetinin beğenisini kazanan Alkar, 120 milimetre havan silah sistemi, son kontrollerin tamamlanmasıyla kullanıcı birliğine ulaştı.

Yoğun talep bekleniyor

Alkar, ilk milli otomatik havan silah sistemi olma özelliğini taşıyor.

Rakiplerine oranla atış yükünü daha fazla sönümleyerek 4X4 dahil birçok farklı tipteki araca ve sabit tesise entegre edilebilen Alkar'ın, yakın dönemde yurt içinden ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor.

Dünyada çok az örneği olan araç üstü 120 milimetre havan silah sisteminin güvenlik güçlerine kazandırılması, ASELSAN'ın silah sistemleri alanında ulaştığı teknolojik gelişimin önemli göstergelerinden biri oldu.

Her koşulda görev yapabiliyor

Geri tepme mekanizmasının atış sırasında platforma aktarılan atış yükünü en aza indirmesi sayesinde Alkar'ın entegre edilebileceği araç çeşitliliği artıyor.

Yivli ve yivsiz namlu çeşidine göre 1,5-8 kilometre menzile ulaşabilen Alkar, 1 dakikadan kısa sürede atışa, 10 saniyeden kısa sürede de mevzi değiştirmeye hazırlanabiliyor.

Alkar'da mermi namluya otomatik yükleniyor, gelişmiş hızlı ve hassas elektromekanik taret sistemiyle namlu 360 derece dönebiliyor, yüksek namlu açılarında atış yapabiliyor. Tüm bunlar geniş bir etki alanı sağlarken, Alkar'ın 3 havanın etkisini tek başına yapabilmesini sağlıyor.

Balistik hesaplamalarda kullanılan meteorolojik verilerin sayısal haberleşme vasıtasıyla alınabildiği Alkar ile muharebe sahasında her türlü koşulda görev icra edilebiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:31
  1. ASELSAN
  2. Alkar
  3. 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı

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