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"Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:- "Hain terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu. Çektiğim çileyi bir ben bir de Allah biliyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz onun için güçlü ve diri olmamız lazım"

08 Şubat 2019 Cuma 00:22
"Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hain terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu. Çektiğim çileyi bir ben bir de Allah biliyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz onun için güçlü ve diri olmamız lazım." dedi.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi imza töreninde, Gaziantep'in son yıllarda kötü olaylar yaşadığını ancak bunların geride kaldığını belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef aldığı günü anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"O zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı, ben de hemen yetişmeniz lazım dedim. Her şerde bir hayır var. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulunu topladı ve Fırat Kalkanı Harekatına karar verdi. Hain terör örgütü DEAŞ'ı temizlemek için Mehmetçik'in Suriye girdiği gün ikinci kurtuluş günümüz oldu. Çektiğim çileyi bir ben bir de Allah biliyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz onun için güçlü ve diri olmamız lazım."

Şahin, zor dönemde kaosu yönetip ve çalışanlarının hakkını zamanında ve en iyi şekilde vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Sonuç olarak yüzde 34 zam aldınız. İkramiye meselesi de halledildi, hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da sendikaların bugüne kadar birçok önemli çalışma gerçekleştirdiğini ve üyelerine çeşitli desteklerde bulunduğunu söyledi.

Toplu iş sözleşmesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ilettikleri taleplerin kabul edildiğini dile getiren Toruntay, "Sözleşmemizde eksik kalan hiçbir şey olmadı. Yakacak yardımı, kıdem, yol parası, yemek parası gibi aklınıza ne gelirse var." diye konuştu.

Konuşmaları ardından Şahin ile Toruntay toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Sendika üyeleri bu sırada toplu sözleşmenin sevincini yaşadı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 00:22
  1. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  2. Hak-İş
  3. Öz Taşıma-İş Sendikası
  4. toplu sözleşme

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