Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı mesajı mest etti: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.

Askerlerin morali yüksek

Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken askerlerin ilerleyişi de devam ediyor. Bu arada, operasyona katılan askerlerin moralinin yüksek olduğu görüntülere yansıyor.

"Yolculuk nereye" sorusuna mest eden cevap: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"

Operasyon bölgesindeki FOX TV muhabirinin "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını veren komutan, Türk milletine selam gönderdi.