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Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı mesajı mest etti: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere"

Suriye'nin kuzeyinde emperyalist güçler tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerden biri, FOX muhabirinin "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını verdi. Türk askerinin verdiği cevap sosyal medyada büyük beğeni topladı.

15 Ekim 2019 Salı 13:44

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'ın kırsal bölgelerindeki terör mevzileri ateş altına alındı.

Askerlerin morali yüksek

Terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken askerlerin ilerleyişi de devam ediyor. Bu arada, operasyona katılan askerlerin moralinin yüksek olduğu görüntülere yansıyor.

"Yolculuk nereye" sorusuna mest eden cevap: "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" 

Operasyon bölgesindeki FOX TV muhabirinin "Komutanım yolculuk nereye?" sorusuna "İslamiyet güneşinin olduğu her yere" cevabını veren komutan, Türk milletine selam gönderdi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:44
  1. Ordu
  2. FOX TV
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Mehmetçik
  5. Türk askeri
  6. İslam

YORUM YAZ

  • Tata TongaTata Tonga9 dk önce
    nasıl olduysa yayınlamış mış. fatih portakal sizlerden daha çok seviyor bu vatanı ve milleti...
  • hidirhidir25 dk önce
    insallah askerimizin gönlündeki bu cümleler, yakin zamandada resmi boyutunu kazanir...
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ27 dk önce
    İşte bu. Duyun içerde ki ve dışardaki hainler. Bizim ORDUMUZ bu. ALLAH yar ve yardımcınız olsun. Amin.

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