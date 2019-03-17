0553 313 94 23

Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin 104. yıl dönümü

Gelibolu Yarımadası'nda, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları tamamlandı,

17 Mart 2019 Pazar 11:05
Mehmetçik'in destanlaştığı zaferin 104. yıl dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yarın yapılacak törenler için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türk tarihinin altın sayfalarından olan, eşsiz kahramanlıkların yaşandığı, vatan ve millet sevgisinin sembolleştiği, ülkenin her köşesinden gelen gençlerin kutsal saydığı değerler için canını feda ederek "Çanakkale geçilmez" destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası, eşsiz zaferin 104. yıl dönümünde düzenlenecek törenlere hazır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki 210 kişilik ekip, tören öncesi hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttü. Tören alanına 3 bin kişilik portatif tribün, protokol çadırı, ses sistemleri ve iki büyük ekran kuruldu.

Bölgede peyzaj düzenlemesi yapılmasının yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirildi. Şehitler Abidesi çevresine 15 bin kırmızı ve beyaz şakayık dikildi.

- "Buraya gözümüz gibi bakıyoruz"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, tüm hazırlıkların sona erdiğini ve tören heyecanına girdiklerini söyledi.

Bütün kurumlarla uyumlu çalıştıklarını belirten Kaşdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz ve halkımızın katılımıyla Çanakkale Zaferi'ni kutlayacağız." dedi.

Törenlere katılacak herkesin Çanakkale ruhunu yeniden hissedeceğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Çanakkale, bizim ortak değerimiz. Çanakkale, bu milletin adeta yeniden dirildiği ve Kurtuluş Savaşı'na giden yolun açıldığı bir müstesna mekan. Toprağın altında binlerce vatan evladının, kahramanın kefensiz yattığı ve bir hilal uğruna güneşlerin battığı bir toprak. Bu hassasiyetle buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Yoğun katılımla, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutlamaya hazırız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:05
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  2. Çanakkale
  3. Gelibolu Yarımadası
  4. Mehmetçik
  5. tören

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aslıhan’da Cumhur coşkusu
    1. Aslıhan’da Cumhur coşkusu
    2. Zeytinburnu’nda iki şahsın üzerinden..
    3. Bakan Selçuk Kars’ta
    4. Menteşe’de başarılı kadın polisler..
    5. Turgutreis’te şölen gibi seçim ofisi..
    6. Karaovalı gençlerden Tosun’a tam destek
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    8. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    9. Bakan Selçuk açıkladı: Yeni yönetim..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart..
    11. Aracın içerisinde sevgilisini vurup..
    12. Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden..
    13. Gaziantep'te ''torbacı'' operasyonu
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün de..
    15. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    16. Demirle tutturulan jeneratörü kağıt..
    17. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu:..
    18. İstanbul'da facia: 2 defineci göçük..
    19. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    20. HAK-İŞ Başkanı Arslan, Çanakkale Deniz..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale..
    22. Batman’da Uluslararası Yarı Maraton..
    23. Kaymakam Öztürk’ten ’18 Mart’ mesajı
    24. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda'da kritik..
    25. "Yeni Zelanda'da, Çanakkale'deki..
    26. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    27. "Kars'ı hiçbir zaman İstanbul'dan..
    28. (Özel) Koç boynuzunun rengarenk tarağa..
    29. Kocaeli’de sahil yolları aydınlandı
    30. İzmit’te ayda 150 ton cam toplanıyor
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu