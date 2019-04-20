Mehmetçik'in bulduğu yaralı yaban keçisi tedaviye alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Mehmetçik'in yaralı halde bulduğu yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda operasyona çıkan İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timleri, arazi arama taraması esnasında yaralı bir yaban keçisi fark etti. Mehmetçik, hareket edemeyen keçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaban keçisi, daha sonra bölgeye çağrılan araçla il merkezine getirilerek Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaban keçisinin veteriner hekim tarafından gerçekleştirilecek tedavisinin ardından, doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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