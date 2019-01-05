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Mehmetçik'in "bayrak" hassasiyeti

Muğla'da çarşı iznine çıkan dört askerin, bir iş yerinin önünde rüzgardan katlanan Türk bayrağını düzeltmeleri takdir topladı- Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:05
Mehmetçik'in "bayrak" hassasiyeti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çarşı iznine çıkan askerler, bir iş yeri önünde rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzeltti.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan dört er, hafta sonu çarşı iznine çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki iş yerinin önünde asılı Türk bayrağının rüzgardan katlandığını fark eden erler, iş yerine yöneldi. Askerlerin, çiçek saksısının üzerine çıkarak bayrağı düzelttiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Askerlerin davranışı, vatandaşlardan takdir topladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:05
  1. asker
  2. Dalaman
  3. Muğla
  4. Türk bayrağı

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