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Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristin öldürüldüğü açıklandı

Malazgirt'te Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden ve başına 300 bin lira ödül konan gri listedeki PKK'lı terörist öldürüldü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:28
Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristin öldürüldüğü açıklandı

Malazgirt'te Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki PKK'lı terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Muş Malazgirt Tatargazi köyünde yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer terörist ise, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi." 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:28
  1. Muş
  2. Erzurum
  3. Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden terörist öldürüldü

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    hamdolsun ve bunun izahı bana kalsın inşallah inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif li hayran minha keşke hiç firesiz allaha dönebilseydik ALİ İMRAN 117
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