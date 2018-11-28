Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristin öldürüldüğü açıklandı

Malazgirt'te Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki PKK'lı terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Muş Malazgirt Tatargazi köyünde yapılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin 27.07.2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızı şehit eden Çektar Soro kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi. Diğer terörist ise, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi."