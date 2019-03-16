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"Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla ittifak olmaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek:- "CHP ve İYİ Parti; HDP ile, dolayısıyla PKK ile el ele vermiş durumdadır. Bunun artık üstünü örtmek mümkün değil, açık açık birlikte seçime giriyorlar. PKK ile CHP ve İYİ Parti bu milletten hiçbir şekilde en küçük onay alamaz, almayacaktır, alması mümkün değildir"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:38
"Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla ittifak olmaz"

İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP ve İYİ Parti; HDP ile, dolayısıyla PKK ile el ele vermiş durumdadır. Bunun artık üstünü örtmek mümkün değil, açık açık birlikte seçime giriyorlar. PKK ile CHP ve İYİ Parti bu milletten hiçbir şekilde en küçük onay alamaz, almayacaktır, alması mümkün değildir." dedi.

Doğu Perinçek, seçim çalışmaları kapsamında, Kiraz ilçesi Köprübaşı bölgesinde vatandaşlara seslendi.

Perinçek, AK Parti'nin Türkiye'yi borç batağına sürüklediğini savunarak, iktidara muhalefet diye ortaya çıkanların ise PKK, HDP ve FETÖ ile el ele olduğunu öne sürdü.

Türkiye'yi zor durumdan Vatan Partisi'nin kurtaracağını iddia eden Perinçek, şöyle konuştu:

"CHP ve İYİ Parti; HDP ile, dolayısıyla PKK ile el ele vermiş durumdadır. Bunun artık üstünü örtmek mümkün değil, açık açık birlikte seçime giriyorlar. PKK ile CHP ve İYİ Parti, bu milletten hiçbir şekilde en küçük onay alamaz, almayacaktır, alması mümkün değildir. Mehmetçik'e kurşun sıkanlarla belediyelerde ittifak olmaz. Hiçbirşekilde bunların hükümet olma imkanı da yoktur. Belediyeleri ele geçirmeşansları da yoktur. Türk milleti buna kesinlikle izin vermeyecektir."

Perinçek, Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Rıfat Mutlu ve Kiraz Belediye Başkan adayı Meltem Ayvalı ile esnaf ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:38
  1. Doğu Perinçek
  2. Kiraz
  3. Vatan Partisi

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