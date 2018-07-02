0553 313 94 23

Mehmetçik Zagros'u kuşatmaya aldı

PKK'ya karşı operasyonlara ara vermeye Mehmetçik, Türkiye-İran-Irak üçgenindeki Zagros Dağlarını kuşattı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54
Mehmetçik Zagros'u kuşatmaya aldı

Terörle mücadelede taarrruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlardan sonra Irak'ın kuzeyinde de teröristlerin temizlenmesi için büyük bir operasyona başladı.

Terör örgütü PKK'nın ana merkezi olarak gösterilen Kandil'i kendisine hedef olarak belirleyen Mehmetçik, ilerlediği bölgelerde üsler kurmaya başladı.

BORDO BERELİLER ZAGROS'TA

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereli özel birliklerin de katıldığı operasyonlar kapsamında; Türkiye-Irak-İran üçgenindeki Zagros Dağlarında kontrol sağlandı.

Teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, alana kalıcı üs bölgeleri de kurdu.,

TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞIYOR

Örgüte yönelik hava harekatlarına da ara verilmiyor.

Duhok'un Amediye İlçesi kırsalındaki Şeladize, Avaşin, Guzareş, Mezre, Zavite, Tiyar, Tuhub, Çemço, Sida, Kartal tepesi bölgeleri Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan Pars ve Atmaca filosuna bağlı 8 uçakla vuruldu.

Terörist barınakları ve lojistik ve silah depoları yerle bir edildi. .

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:54
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. operasyon
  4. Bordo Bereli
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı haber geldi
    1. Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı..
    2. Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300..
    3. İkiz kardeşler aynı duyguları mı yaşar?
    4. Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde..
    5. Tarihi eser kaçakçılarına büyük..
    6. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
    7. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    8. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    9. Kayseri lise 2018 taban puanları
    10. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    11. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    12. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    13. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    14. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    15. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    16. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    17. İstanbul lise taban puanları 2018..
    18. Ankara liseleri taban puanları..
    19. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    20. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!