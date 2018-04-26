Mehmetçik YPG'yi vurdu! Mühimmat deposu böyle patladı

Türkiye sınırında bulunan bölgede terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ait yerler bulunuyordu. Terör örgütüne ait mühimmat deposu TSK tarafından vurulurken, patlama Mardin'den görüldü.

SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ YERLERİ BOMBALANDI

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Kamışlı kentinde sınırdan 150 metre uzaklıktaki bir binadan art arda patlama sesleri duyuldu. Nusaybin'den görülen patlamalar sonrası binadan dumanlar yükseldi.

Patlama sonrası bölgeye giden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sirenleri Nusaybin'den de duyuldu.

KÜRTÇE ANONSLAR YAPILDI

Kamışlı tarafından Kürtçe yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi.

Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ait bir mühimmat deposunda meydana geldiğini iddia ediyor.