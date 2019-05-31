0553 313 94 23

Mehmetçik, vatan nöbetinde iftarını açıyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı bölgesinde Mehmetçik, 2 bin 800 rakımda bir yandan vatan nöbetini tutarken, diğer yandan da iftarını açıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:22
Mehmetçik, vatan nöbetinde iftarını açıyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı bölgesinde Mehmetçik, 2 bin 800 rakımda bir yandan vatan nöbetini tutarken, diğer yandan da iftarını açıyor.


Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesinde Mehmetçik, mevzi ve nöbet kulelerinde nöbetleşe iftar açtı. İhlas Haber Ajansı ekibi, Mayıs ayı olmasına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede vatan nöbeti tutan Mehmetçik’in iftarlarını açışını görüntüledi. 3 kişinin nöbeti tuttuğu kulübede ezan okunmasının ardından iki asker iftarını açarken, diğer asker ise nöbet tutmaya devam etti. Okunan duaların ardından Mehmetçik 2 bin 800 rakımda iftarını açtı.


Yüksek rakımlı Kato Dağı’nda kuş uçurtmayan silahlı kuvvetlerimiz gece gündüz demeden elleri tetikte vatani görevlerini yerine getiriyor. Mehmetçikler, Kato Dağı zirvesine dikilen dev ay yıldızlı Türk bayrağı altında tüm Türkiye’ye selam gönderdi.


Uzman Çavuş Ali Erbaşı, 3 yıldır Kato Dağı’nda görev yaptığını belirterek "Her türlü doğa şartlarına rağmen hedeflerimize hazırız. Burada her türlü doğa şartlarına karşı her türlü olumsuz imkanlara karşı mücadele etmekteyiz. Hiçbir zaman yılmadık. Hiçbir zamanda yılmayacağız. Kato Dağı’ndan tüm Türkiye’ye öncelikle şehit ve gazi ailelerin ellerinden öperim. Mübarek Ramazan Bayramı’nın da bütün Müslümanlara hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben bir aylık evliyim. Öncelikle eşime anneme babama ve tüm sevdiklerime ve 80 milyon vatandaşımıza selam gönderiyorum. Bu gün iftarımızda kumanyamız var bir silah arkadaşımız nöbet tutarken bizde orucumuzu açtık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gülüş tasarımı ile mutlu gülüşler
    1. Gülüş tasarımı ile mutlu gülüşler
    2. Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken..
    3. Daikin Türkiye, İSO 500’de 75 basamak..
    4. Fuhuş zanlıları adliyede
    5. Burhaniye’de Kızıklı Yağlı Güreşleri..
    6. Meksika'da göçmen kampından firar
    7. 7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ’de..
    8. Bolu’da oteller yüzde 95 doluluk..
    9. Konfeksiyoncular peşin alamıyor,..
    10. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    11. Denizli Cumhuriyet Başsavcısından..
    12. Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor
    13. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının..
    14. Başkan Yılmaz: "Tüm duaların kabul..
    15. DAĞ-DER ailesi iftarda buluştu
    16. Dünyanın ilk wellness kampüsü..
    17. ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı..
    18. ’Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur’..
    19. Akdeniz’de Siyonist haydutluğun 9...
    20. Kadınlar 15 ailenin sofrasına aş..
    21. Down sendromlu Sabri’nin oruç..
    22. THY’den ABD yolcularına ‘sıvı madde’..
    23. (Özel) Bursaspor taraftarları mali..
    24. Meksika Başkanı Obrador'dan Trump'ın..
    25. Maltepe Belediyesinde bayramlaşma
    26. Seferihisar bayram tatiline hazır
    27. Ücretsiz ben taramasında 'çirkin ördek..
    28. Ayvalıklı engellilerden piknikli iftar
    29. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen..
    30. UID ramazanda Saraybosnalıların..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'